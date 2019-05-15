شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 9 إرهابيين بإنزال جوى بوادى حوران فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم (داعش) في عملية إنزال جوي نفذها الجهاز بصحراء وادي حوران في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أنه بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب وبتوجيه مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي في صحراء وادي حوران، والتي أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضًا عن تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي، مشيرة إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية في الموصل؛ استكمالًا لعمليات تفكيك خلايا تنظيم (داعش) الإرهابية.