"توظيف النصوص الدينية لدى الجماعات المتطرفة".. حلقة نقاشية بمجلس محمد بن زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مجلس محمد بن زايد فى قصر البطين يستضيف اليوم ندوة بعنوان:"توظيف النصوص الدينية لدى الجماعات المتطرفة".

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وقال الشيخ محمد بن زايد: "مجلس محمد بن زايد فى قصر البطين يستضيف اليوم حلقة نقاشية بعنوان " توظيف النصوص الدينية لدى الجماعات المتطرفة ".. ضيفا الحلقة عبد الرحمن الشامسى مدير إدارة الوعظ فى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وماريا الهطالى كبير الوعاظ وعضو لجنة إعداد برامج الوعظ فى الهيئة".



الشيخ محمد بن زايد

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد استقبل أمس الثلاثاء سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات تركى الدخيل، وتسلم ولى العهد، دعوة لرئيس الدولة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة 14 لمنظمة التعاون الإسلامى التى ستستضيفها مكة المكرمة.