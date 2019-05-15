السفير العراقي يتحدث عن إمكانية إطلاق إنتاج السيارات الروسية في بلاده

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير العراقي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا: "هناك تعاون في مجال الصناعة، تم إجراء مفاوضات بين الوزارات المعنية. عبر الجانب الروسي عن رغبته في مواصلة التعاون مع العراق. ربما سيتم فتح مصنع لإنتاج السيارات الروسية في العراق".
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