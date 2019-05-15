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السفير العراقي يتحدث عن إمكانية إطلاق إنتاج السيارات الروسية في بلاده

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موسكو — سبوتنيك. وقال السفير العراقي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا: "هناك تعاون في مجال الصناعة، تم إجراء مفاوضات بين الوزارات المعنية. عبر الجانب الروسي عن رغبته في مواصلة التعاون مع العراق. ربما سيتم فتح مصنع لإنتاج السيارات الروسية في العراق".

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ولم يحدد السفير نوع السيارات التي يجري الحديث عنها، مضيفا أن العراقيين يحبون صناعة السيارات الروسية، مشيرا إلى أنه في وقت ما كان هناك سيارات "لادا" و"موسكفيتش".
يذكر أن العراق وروسيا يتمتعان بعلاقات متينة في كافة المجالات، من بينها التجارية والاقتصادية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بأكثر من 52% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى 1.402 مليار دولار، وذلك حسب بيانات مصلحة الجمارك الروسية.
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