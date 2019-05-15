العراق يكشف تفاصيل عملية إنزال جوي غربي البلاد

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© AP Photo / Hadi Mizban
وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن قتل 9 من إرهابيي داعش وتدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي ولا زالت العمليات مستمرة".
وأعلن العراق، أمس، أن القوات العراقية، وفق معلومات استخبارية دقيقة، من الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ "داعش" في محافظة الأنبار غربي العراق.
وجاء في بيان مديرية الاستخبارات العسكرية: "عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من الإطاحة بأحد الإرهابيين وتلقي القبض عليه في منطقة صوفية الرمادي بالأنبار".
وأضاف البيان: "حيث يعد هذا الإرهابي المسؤول عما يسمى بـ (ديوان الدعوة والإرشاد) لعصابات "داعش" الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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