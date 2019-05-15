شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من «الجوازات» بشأن إمكانية تجديد جواز السفر لموقوفي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد جواز السفر لموقوفي الخدمات، وذلك بعد التعديلات الأخيرة من وزارة الداخلية التي تسمح بتجديد بطاقة الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات.

جاء ذلك بعد أن وجه مواطن استفساراً عبر حساب “أبشر” قال فيه: “هل بالإمكان تجديد جواز السفر ورخصة القيادة ضمن الأوراق الثبوتية للمواطن كما هو الحال بالأحوال المدنية بعد التعديلات الأخيرة لموقوفي الخدمات”.

ورد حساب الجوازات على استفسار المواطن موضحاً: “في حال وجود إيقاف خدمات فالتعليمات لا تسمح لك بذلك”.