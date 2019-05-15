شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة تقنية بـ«الخدمات الإلكترونية الجديدة» في المراكز الصحية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة أن مشروع “الملف الإلكتروني” الموحد بالمراكز الصحية، يغطي ٤٠٠ مركز صحي ويستهدف الألف مركز بنهاية العام الميلادي الحالي، إضافة إلى “تطبيق موعد” الذي سهّل الحصول على طلب الخدمة التي يحتاج إليها المراجع من المركز الصحي في الوقت المناسب والمتاح.

وتعمل المراكز حالياً بنظام الإجازات الإلكترونية التي تصدر بنظام موحد مرتبط بمرجعية في حال طلب التثبت منها.

ويدعم ذلك عدد من المشاريع الإدارية الناجحة التي تسير جنباً إلى جنب مع هذه التقنيات ومع حجم العمل المؤسساتي؛ من خلال عدد من الحزم، منها: تكثيف زيارات المتسوّق السرّي وانعكاس ذلك على سرعة تقديم الصيانة والإصلاحات وتأمين المستلزمات اللازمة وتطبيق مشروع (نرتقي) في المراكز الصحية؛ لتحسين مهارات التواصل للعاملين وإحداث تغيرات بسيطة لفروقات عظيمة، إضافة إلى تقديم الرعاية النفسية الأولية، وعيادات مكافحة التدخين بشكل مكثّف، ويقدم الخدمة حالياً أكثر من ٥٠٠ مركز في أنحاء المملكة.

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وتمكّن المراكز أفراد الحي عبر مجموعات تسمّى (التمكين المجتمعي) بالمراكز الصحية، مناقشة خطط التصحيح للمشكلات الصحية.

وتفتح المراكز المجال لمجموعات الاهتمام؛ حيث يجتمع مصابو المرض الواحد في جلسات معرفية بالمركز لتبادل الخبرات وتدعيم بعضهم بعضاً نفسياً واجتماعياً.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الصحة أكّدت سابقاً أن عام ٢٠١٩م هو عام المراكز الصحية.