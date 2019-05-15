أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء رفضها القاطع لكل المشاريع "الرامية لتصفية القضية الفلسطينية"، وفي مقدمتها الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.
وقالت الحركة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السنوية رقم 71 لـ "النكبة" الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني "سيظل يقاوم المحتل حتى يكسر أنفه ويجبره على الرحيل، ومَن يزرع الاحتلال والدمار لا يجني إلا المقاومة، فالصراع مستمر والأيام سجال".
وأكدت الحركة على "حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي تعد خياراً استراتيجياً لحماية شعبنا واسترداد حقوقه".
وقالت حماس: "سلاح المقاومة خط أحمر، ومن حق شعبنا العمل على تطويره، وعملية إدارة المقاومة تندرج ضمن عملية إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن كسر معادلاته، وحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه واسترداد حقوقه المسلوبة".
كما أكدت حماس رفضها "كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والتجاري مع الاحتلال، وتعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتهاكا لحقوقه وتشجيعا للعدو لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تؤكد رفضها لمشاريع "تصفية" القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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