الان تتابع فلكية جدة: “بدر رمضان الأزرق” السبت المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قمر شهر رمضان المبارك يصل مرحلة البدر المكتمل بسماء السعودية والمنطقة العربية يوم السبت 13 رمضان 1440 الموافق 18 مايو 2019 (حسب تقويم أم القرى)، ويصادف أن هذا البدر يطلق عليه القمر الأزرق الموسمي.

بدر رمضان سيشرق مع غروب الشمس وسوف يصل أعلى نقطة في قبة السماء مائلًا باتجاه الجنوب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويصل لحظة الاكتمال عند الساعة 12:11 ليلًا بتوقيت السعودية (9:11 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون وجهه مضاء بالكامل بنور الشمس ويكون قطع نصف مداره حول الأرض وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب مع شروق شمس الأحد.

القمر الأزرق الموسمي تسمية تشير إلى ثالث قمر بدر من أربعة خلال الموسم الحالي في الفترة ما بين الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي وهو أمر نادر يحدث مره كل بضعة سنوات.

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فمن المعروف أنه يوجد ثلاثة أقمار بدر في كل فصل من فصول السنة ولكن يمكن أحيانًا أن يضم الفصل الواحد أربعة أقمار بدر وهذا القمر البدر الزائد خلال الفصل يسمى القمر الأزرق الموسمي ويحدث بمعدل حوالي مرة كل سنتين ونصف لذلك سيكون التالي في 22 أغسطس 2021.

وهناك تعريف آخر شائع للقمر الأزرق والذي يطلق على ثاني قمر بدر في شهر واحد بالتقويم الشمسي وقد حدث آخر مرة في عام 2018 وسوف يحدث التالي العام المقبل 2020.

ويجب التأكيد بأن بدر رمضان لن يظهر باللون الأزرق لأن هذه مجرد تسمية حيث سيكون مثل باقي الأقمار البدر التي ترصد في كل شهر.

وخلال الليالي التالية يشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم لذلك يرصد متأخرًا في الليل، وبوصول القمر مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من البدر المكتمل سيشرق القمر عند منتصف الليل ويغرب عند الظهر.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري مثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر بواسطة تلسكوب صغير أو المنظار خلافا لبقية التضاريس الأخرى كالفوهات والجبال التي تبدو مسطحة نظرًا لأن القمر يكون واقعًا بالكامل في ضوء الشمس.