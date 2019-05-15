الان تتابع غادة عبد الرازق: أنا مريضة نفسيا وأفكر في الانتحار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت عبد الرازق أنها كانت تعاني من الاكتئاب منذ 18 عامًا، وآلت بها الأمور لدرجة التفكير في الانتحار، إلا أنها تداركت الأمر وذهبت لتلقي العلاج لدى طبيب نفسي مختص، ولا زالت حتى هذا اليوم تأخذ الأدوية وتتابع العلاج بشكل منتظم.

وأوضحت أنها كانت ستنتحر منذ حوالي 18 عامًا بسبب مرض الوسواس القهري، وأن الأمر بدأ معها بحالة اكتئاب وتطورت حتى كادت تنتحر.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العلياني، عن أسباب مرورها بهذه الحالة النفسية، أن الضغوطات والمسؤوليات المحيطة بها زادت من العبء وأثقلت كاهلها وأدت بها إلى الشعور بعدم الراحة والاكتئاب.

وفي سياق متصل، تحدثت غاده عبدالرازق عن عدد زيجاتها السابقة التي بلغت 11 مرة، وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددًا بشرط أن يكون هذا الشخص يريد غادة الإنسانة وليس الفنانة.

وأكدت الفنانة المصرية، أنه تمت محاربتها حتى لا تخوض السباق الرمضاني الجاري، موضحًة أن الجهة التي تحاربها شركة إنتاج خاصة، وبها فرد يعمل في جهة حكومية، واستطردت: “العنف في أعمالي الفنية مبرر، وكلما حققت نجاحًا تتم محاربتي بشكل أكبر”.

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وقالت عبدالرازق عن الدراما المصرية إنها تمر هذا العام بأزمة مادية كبيرة وهو ما تسبب في غياب النجوم الكبار، إضافة إلى أن هذه الأزمة أظهرت أعمالًا لا تستحق أن تُعرض في رمضان.

ولفتت إلى أنها لا تتدخل في أي نصوص تُعرض عليها، موضحة أنها تستهويها الأفكار الجديدة، مثل نص مسلسلها “حدوتة مرة”، المعروض في السباق الرمضاني الجاري، مشيدًة بالمؤلف عمر عبدالحليم، لأن فكرته جديدة وسيكون له مستقبل متميز.