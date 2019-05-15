التليفزيون الإيراني: طهران تعمل على تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن التليفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت عمليا زيادة مخزونها من "اليورانيوم" منخفض التخصيب والاحتفاظ بذخائرها من الماء الثقيل.

وأضاف المصدر المطلع، أن هذه الخطوة اتخذتها إيران في إطار القرارات الجديدة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرضت سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها في 12 من مايو الجاري، قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

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ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.

واجتمع البرلمان الإيراني أمس لمناقشة حادث استهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات قبالة سواحلها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء استهداف السفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات داخل الخليج العربي.