دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تلحق إنستقرام في محاربة المعلومات المضللة حول اللقاحات بتطوير أداة بحث جديدة

أعلنت تويتر عن تطويرها أداة جديدة للبحث لمساعدة الناس على تجنب المعلومات المضللة حول اللقاحات، وبذلك فإن نتائج البحث حول الموضوع ستظهر من مصادر موثوقة لا سيما دائرة الصحة والخدمات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسائلات قانونية من مؤسسات ونشطاء بسبب وجود المحتوى المضلل حول اللقاحات عليها، وهو ما جعل فيسبوك تحجب الوسوم المتعلقة بالموضوع على منصة إنستقرام، والآن يجعل تويتر تطور أداة بحثية لمساعدة المستخدمين على الوصول لمعلومات صحيحة وموثوقة.

كانت هناك حملات مضللة تحاول حث الناس على تجنب اللقاحات وخصوصًا في الولايات المتحدة والحديث عن أضرارها دون أي اثباتات علمية مما أدى لعزوف الناس عن اللقاحات لتنتشر بعض الأمراض مؤخرًا، وهو الأمر الذي توجب القيام بخطوات هامة لتجنبه خاصة وأن شبكات التواصل الاجتماعي هي العامل الأهم في تناقل المعلومات حاليًا.

وتتوفر الأداة الجديدة على نسخ تطبيقات تويتر لنظامي أندرويد وiOS ونسخة الموقع للهاتف، بالإضافة للنسخة المحدثة لسطح المكتب، وهي متاحة في الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، البرازيل، كوريا، اليابان، سنغافورة إندونسيا، الدول اللاتينية المتحدثة بالإسبانية، ومن ثم سيتم اتاحتها في بلدان أخرى.

التدوينة تويتر تلحق إنستقرام في محاربة المعلومات المضللة حول اللقاحات بتطوير أداة بحث جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.