"HP" تكشف عن حاسب محمول مخصص للألعاب بشاشة مزدوجة (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © حاسب HP Omen X 2S حاسب HP Omen X 2S (1)

كتب - عاصم الأنصاري: © حاسب HP Omen X 2S (4) حاسب HP Omen X 2S (4)

كشفت شركة "HP" عن حاسبها المحمول الجديد المخصص للألعاب "HP Omen X 2S" بقياس 15 إنشًا، والذي يعد أول جهاز حاسب محمول بشاشة مزدوجة من "HP". © حاسب HP Omen X 2S (5) حاسب HP Omen X 2S (5)

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يشتمل الحاسب المحمول على معالجات "إنتل Core i9-9880H" من الجيل التاسع بتردد يصل إلى 5 جيجاهيرتز، ورسوميات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q مع 8 جيجابايت من VRAM و NVIDIA G-Sync، و"32 جيجابايت" من ذاكرة الوصول العشوائي، و"2 تيرابايت" من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD. © حاسب HP Omen X 2S (6) حاسب HP Omen X 2S (6)

كما يأتي بذاكرة اختيارية من نوع Intel Optane، وهو مزود بمجموعة من الحلول الحرارية، بما في ذلك نظامًا جديدًا للتبريد يتدفق من 5 اتجاهات، ومعجونًا حراريًا مخصصًا لوحدة المعالجة المركزية، ومروحة ثلاثية الطور بقدرة 12 فولت، والعديد من القنوات الحرارية للتبريد. © حاسب HP Omen X 2S (3) حاسب HP Omen X 2S (3)

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وتأتي الشاشة الرئيسية IPS بقياس "15 إنشًا"، بدقة 1080×1920 بيكسل، ومعدل تحديث 144/240 هيرتز، أو بدقة 4K HDR، بمعدل تحديث 60 هيرتز، إلى جانب الشاشة الثانوية LCD بقياس 6 إنشات، وبدقة 1080×1920 بيكسل، الموجودة أعلى لوحة المفاتيح. © حاسب HP Omen X 2S (8) حاسب HP Omen X 2S (8)

وتتيح الشاشة الثانوية للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو من يوتيوب، أو مراقبة المواقع وإحصاءات أداء النظام، أو الدردشة على Twitch، كما يمكنك أيضًا إنشاء أقسام من الشاشة الرئيسية ونقلها إلى الشاشة الثانوية، مثل خرائط الطريق، بالإضافة إلى إمكانية فتح تطبيقات، مثل Microsoft Edge، بشكل منفصل، أو استخدامها بمثابة لوحة أرقام افتراضية. © حاسب HP Omen X 2S (9) حاسب HP Omen X 2S (9)

وتبلغ سماكة حاسب Omen X 2s 15 ما يصل إلى 20 ميليمتر فقط، لكن إتش بي لم تذكر وزنه، ولا عمر البطارية، ويمكن توقع أن تؤثر الشاشة الثانية سلبًا على هذين الأمرين. © حاسب HP Omen X 2S (7) حاسب HP Omen X 2S (7)

ويبدأ سعر الحاسب من 2100 دولارًا لنسخة Intel i7-9750H HC، و"16 جيجابايت" من ذاكرة الوصول العشوائي، و"256 جيجابايت" من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وبطاقة رسوميات Nvidia 2070، أو 2700 دولارًا لنسخة "1 تيرابايت" من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، وبطاقة رسوميات RTX 2080 Max-Q. © حاسب HP Omen X 2S (2) حاسب HP Omen X 2S (2)