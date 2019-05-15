بالصور| رسميًا.. "ون بلس" تكشف عن هاتفها الجديد "OnePlus 7 Pro"

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف ون بلس 7 برو هاتف ون بلس 7 برو (1)

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة "ون بلس"، رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث "ون بلس 7 برو"، ويمتاز بأنه أكبر هواتف الشركة الصينية حتى الآن، كمايأتي بمواصفات قوية وسعر منخفض نسبيًا.

ويقدم هاتف "ون بلس 7 برو" شاشة من نوع "أمولد" قياسها "6.67 بوصات" ودقتها QHD+. وتمتاز الشاشة نفسها بأنها لا تحتوي على أي نتوء وتغطي الواجهة مع حواف منحنية في الجانبين. © هاتف ون بلس 7 برو (4) هاتف ون بلس 7 برو (4)

كما تمتاز شاشة "ون بلس 7 برو" بأنها تدعم تقنية HDR+، وتأتي مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أوائل الشاشات التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية الموجهة للمستهلكين عامةً وليس لعشاق الألعاب خاصةً. © هاتف ون بلس 7 برو (5) هاتف ون بلس 7 برو (5)

ويضم هاتف "ون بلس 7 برو" معالج كوالكوم الأحدث "سناب دراجون 855"، كما يضم نظامًا للتبريد السائل، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge، التي تسمح بشحن البطارية البالغة سعتها 4000 ميلي أمبير/ ساعة بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

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ويأتي "ون بلس 7 برو" بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم "6 جيجابايت"، أو "8 جيجابايت"، أو "12 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية من نوع "يو إف إس 3.0" بسعة "128 جيجابايت"، أو "256 جيجابايت". © هاتف ون بلس 7 برو (3) هاتف ون بلس 7 برو (3)

أما الكاميرا الأمامية فهي مخفية ضمن هيكل الجهاز تنبثق حين الحاجة إليها، وتبلغ دقتها "16 ميجابكسل"، ولأول مرة في هواتف "ون بلس"؛ تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية: تبلغ دقة الرئيسية منها "48 ميجابكسل"، ودقة الثانية "16 ميجابكسل" مع قدرات التصوير العرض، أما الثالثة فهي بدقة "8 ميجابكسل" لتصوير العمق. © هاتف ون بلس 7 برو (6) هاتف ون بلس 7 برو (6)

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، وتقول الشركة: إنه أسرع من حساس البصمة تحت الشاشة الذي جاء مع هاتف العام الماضي، “ون بلس 6تي”.

وتعتزم "ون بلس" طرح الهاتف بسعر يبدأ من 669 دولارًا أمريكيًا.