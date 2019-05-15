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كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة "ون بلس"، رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث "ون بلس 7 برو"، ويمتاز بأنه أكبر هواتف الشركة الصينية حتى الآن، كمايأتي بمواصفات قوية وسعر منخفض نسبيًا.
ويقدم هاتف "ون بلس 7 برو" شاشة من نوع "أمولد" قياسها "6.67 بوصات" ودقتها QHD+. وتمتاز الشاشة نفسها بأنها لا تحتوي على أي نتوء وتغطي الواجهة مع حواف منحنية في الجانبين. © هاتف ون بلس 7 برو (4) هاتف ون بلس 7 برو (4)
كما تمتاز شاشة "ون بلس 7 برو" بأنها تدعم تقنية HDR+، وتأتي مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبذلك تُعد من أوائل الشاشات التي تقدم هذا المعدل في سوق الهواتف الذكية الموجهة للمستهلكين عامةً وليس لعشاق الألعاب خاصةً. © هاتف ون بلس 7 برو (5) هاتف ون بلس 7 برو (5)
ويضم هاتف "ون بلس 7 برو" معالج كوالكوم الأحدث "سناب دراجون 855"، كما يضم نظامًا للتبريد السائل، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge، التي تسمح بشحن البطارية البالغة سعتها 4000 ميلي أمبير/ ساعة بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.
ويأتي "ون بلس 7 برو" بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم "6 جيجابايت"، أو "8 جيجابايت"، أو "12 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية من نوع "يو إف إس 3.0" بسعة "128 جيجابايت"، أو "256 جيجابايت". © هاتف ون بلس 7 برو (3) هاتف ون بلس 7 برو (3)
أما الكاميرا الأمامية فهي مخفية ضمن هيكل الجهاز تنبثق حين الحاجة إليها، وتبلغ دقتها "16 ميجابكسل"، ولأول مرة في هواتف "ون بلس"؛ تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية: تبلغ دقة الرئيسية منها "48 ميجابكسل"، ودقة الثانية "16 ميجابكسل" مع قدرات التصوير العرض، أما الثالثة فهي بدقة "8 ميجابكسل" لتصوير العمق. © هاتف ون بلس 7 برو (6) هاتف ون بلس 7 برو (6)
ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه يأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة، وتقول الشركة: إنه أسرع من حساس البصمة تحت الشاشة الذي جاء مع هاتف العام الماضي، “ون بلس 6تي”.
وتعتزم "ون بلس" طرح الهاتف بسعر يبدأ من 669 دولارًا أمريكيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رسميًا.. "ون بلس" تكشف عن هاتفها الجديد "OnePlus 7 Pro" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.