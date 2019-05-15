شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: اتفاق السودان يضعها على طريق الاستقرار والتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "إن الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للاستبشار".. مشيرا إلى أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي.

ونوه قرقاش - في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى أن السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أوضح، أمس، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل مع قوى (الحرية والتغيير) بشكل كامل خلال 24 ساعة، مؤكدا إنجاز الاتفاق حول نقاط مهمة، أبرزها مرحلة انتقالية من 3 سنوات.

وكشف المتحدث باسم المجلس - في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين من "الحرية والتغيير" - عن التوصل إلى تسوية حول 90% من القضايا، منها تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، موضحا أنه سيتم تشكيل المجلس التشريعي بـ300 عضو، بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى، وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة والحرية والتغيير.