شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعا نهائيا بشأن الميزانية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة اللبنانى للصحفيين، إن مجلس الوزراء اللبنانى لن ينعقد مساء الأربعاء، وإنه سيعقد الجلسة الأخيرة بشأن مسودة ميزانية 2019 يوم الجمعة.

ويسعى الوزراء لوضع اللمسات النهائية على الميزانية، التى قال رئيس الوزراء سعد الحريرى، إنها ستكون الأشد تقشفا فى تاريخ لبنان، ساعين إلى السيطرة على الإنفاق وكبح جماح الدين العام.