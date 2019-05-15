ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية للحفاظ على أمنها و استقرارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وقوف بلاده وتضامنها مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني أعرب في برقية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية باستخدام طائرتين بدون طيار سائلا الله عز وجل أن يجنب السعودية كل مكروه و أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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