السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران والحوثيين عبر مجلس الأمن

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في الرسالة، التي سلمها المندوب الدائم للسعودية عبد الله المعلمي، ونقلت عنها قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن "الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم".

© REUTERS / Ali Jarekji

ووجه أيضا السفيران السعودي والإماراتي رسالة مشتركة إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الهجوم والتخريب الذي وقع، الأحد الماضي، على أربع ناقلات نفط في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في بحر عمان.

وكان الناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية أكد، أمس، وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ نفط خط "شرق — غرب"، تابعتين لـ "أرامكو".

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وتابع موضحا: "أنه، ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ (14 أيار/مايو 2019)، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

واعترفت جماعة "أنصار الله"، في بيان، بتنفيذها الهجوم؛ مهددة بشن عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، جاهزية الجماعة لشن عمليات أخرى في حال استمرار "العدوان" على اليمن، في إشارة إلى استمرار عمليات "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، ضد مسلحي الجماعة الحوثية.