- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وجاء في الرسالة، التي سلمها المندوب الدائم للسعودية عبد الله المعلمي، ونقلت عنها قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، أن "الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم".
© REUTERS / Ali Jarekji
وكان الناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية أكد، أمس، وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ نفط خط "شرق — غرب"، تابعتين لـ "أرامكو".
وتابع موضحا: "أنه، ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ (14 أيار/مايو 2019)، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".
واعترفت جماعة "أنصار الله"، في بيان، بتنفيذها الهجوم؛ مهددة بشن عمليات نوعية أوسع وأكبر في عمق السعودية.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، جاهزية الجماعة لشن عمليات أخرى في حال استمرار "العدوان" على اليمن، في إشارة إلى استمرار عمليات "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، ضد مسلحي الجماعة الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران والحوثيين عبر مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.