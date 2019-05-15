"بسبب حديث الخراف"... إعلامي قطري يهاجم إمام الحرم المكي في السعودية

وقال الإعلامي القطري، سعد العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، تعليقا على مقطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، بعد حديث الأخير عن أنواع الخراف في برنامجه التلفزيوني:"شيخ البيلوت، هل لك أن تحدثنا عن الخروف النجدي جزانا الله وإياك خير".

ودفعت الكلمات الكلباني للرد على عبد الله بن حمد العذبة، بقوله:"النجدي خارج الشبك، غرب سلوى".

وتحدث الكلباني عن أنواع الخرفان، قائلا:"الخرفان كما تعلمون هي ذلك الحيوان اللطيف ويجمل كلما كان عمره صغيرا، الخروف له تعريفات عند المجتمع أول هذه الأنواع هو الخروف الذي ورد في بعض المعلقات الفكاهية له قرنان وأربعة أرجل هذا الخروف هو الخروف الحيوان ابن الخروف الكبير يصغر سنه فيكون لذيذا في الطبخ خاصة فيما يسمى بالمندي.."

وأضاف الكلبي: "الخروف الذي يوضع في الحفرة ثم ينضج ويكون لحمه طريا مقرمشا هذا من ألذ أنواع الأطعمة أو يكون مظبيا وإن كان المظبي ليس بخروف أو الأفضل أن لا يكون خروفا..".

​وتشهد منطقة الخليج، أزمة "غير مسبوقة"، اندلعت في يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع وتتهم الدول الأربعة بالتدخل في شؤونها الداخلية.