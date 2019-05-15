السفير العراقي لدى موسكو: بغداد قررت شراء منظومة صواريخ"إس-400 "

وقال السفير في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء:

"فيما يخص إس400 فلا يوجد خارطة طريق تحدد التواريخ والسير بهذا الاتجاه. الحكومة العراقية اتخذت قرارا وتريد شراء هذه الصواريخ".

وفي معرض رده على السؤال حول احتمال اعتراض الولايات المتحدة على عقد هذه الصفقة، قال السفير العراقي إنه فيما يتعلق بالمشاكل وحلها مع الجانب الأميركي فهناك قنوات دبلوماسية مناسبة لذلك.

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".

ومن جانبه أفاد سفير روسيا في بغداد ماكسيم ماكسيموف بأن هناك طلبات جديدة لشراء الأسلحة الروسية ستأتي من السلطات العراقية. ومن المحتمل أن تضم قائمة الطلبات منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".