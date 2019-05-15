وكشفت الھیئة العامة للغذاء والدواء عن 18 منشأة صحیة أبلغت عن المشكلات والحوادث المتعلقة بالأجھزة والمنتجات الطبیة، خلال أبریل/نيسان 2019، حسب "الوطن" السعودية.
وبلغ مجموع البلاغات 231 بلاغا، وتصدرت الشؤون الصحیة بالحرس الوطني قائمة المنشآت التي بادرت بالتبلیغ بـ163 بلاغا بنسبة 70.5 %.
وأكدت الصحيفة أن أسباب البلاغات "مشاكل وحوادث الأجھزة والمنتجات الطبیة خلال رصد أي خلل في خصائص أو أداء الجھاز، سواء المنتج الطبي أو البطاقة التعریفیة أو تعلیمات الاستخدام للجھاز، وقد یؤدي إلى وفاة المریض أو المستخدم أو شخص آخر أو إلى حدوث إصابة خطیرة تؤثر على الحالة الصحیة للمریض أو المستخدم
أو أي شخص آخر، ویتم اتخاذ إجراءات من قبل الھیئة بمصادرة تلك الأجھزة أو المنتجات وإتلافھا".
كانت هذه تفاصيل خبر "مشاكل في أجهزة مهمة"... بلاغات من الحرس الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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