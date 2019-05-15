سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن الهجوم على ناقلات قبالة سواحل الإمارات

وقال بيان صادر عن الخارجية العمانية أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء: "تابعت السلطنة باهتمام الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، مضيفا: "تعرب السلطنة عن أسفها البالغ ورفضها لتلك الحوادث غير المسؤولة، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".

​وإذ تعرب السلطنة عن أسفها البالغ ورفضها لتلك الحوادث غير المسؤولة ، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية ، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة