"عدو صريح للمملكة"... داعية سعودي يهاجم "أردوغان"

وأكد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالسعودية، في مقابلة مع قناة MBC أذيعت مساء أمس، أن أردوغان "عدو صريح للسعودية"، وتابع بأنه "هو كل آن وحين يعرض بولاة أمرنا وقادتنا وبلادنا وأفعالنا ويحاول أن يسلب هيبة الإسلام منا"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

​وقال المغماسي إن أردوغان قبل أن يتمكن من الحكم في السعودية كان يظهر أنه محبا للإسلام ولأخوة المسلمين إلى أن تمكن من الحكم في تركيا، وأوضح المغماسي أنه عندما "أصبح الرأس الأول والآخر عندهم، فلما وصل إلى هذا الأمر كشف الغطاء وقلب لنا ولغيرنا من المسلمين ظهر المجن وما زال كل يوم يمرر قولا تعجب منه فإذا رأيت الذي بعده زال عجبك من الأول حتى وقعت مسألة قتل (الصحفي جمال) خاشقجي" في سفارة المملكة بإسطنبول.

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وأضاف المغامسي: "المملكة العربية السعودية قالت للملأ إن العملية كانت خطأ وأن قتله (خاشقجي) كان فظاعة وأنها لا تقر ذلك ولا تقبله وأن الذين تورطوا في هذا الأمر سيحاكمون في القضاء الشرعي وهذا عقلا ونقلا ينهي الأمر".

وتابع: "لكن الرجل (أردوغان) أخذ يحمل هذا الملف ويطوف به على العالم، هو يدعي الإسلام ويطوف بالملف على قوم غير مسلمين ويؤججهم على قبلة المسلمين، هب جدلا أن هذا الأمر وقع كما تقوله أنت هل من أخوة الإسلام هل من السياسة هل من العقل هل من النقل أن تمضي بهذا الملف إلى زيد وعمرو من حكام العالم تريد أن تقنعهم؟ ماذا تريد منهم؟ تريد منهم أن يحملوا قواهم على أرض الحرمين وأن يوجهوا سهامهم إلى المملكة العربية السعودية؟"

وأضاف: "والله لو طاف أردوغان بهذا الملف العالم كله لن يستطيع أن يقنعهم لأن أمر الله نافذ قبل كل شيء.. ثم طويت القضية ولم يعد إلا بخفي حنين من تجواله في العالم ومع ذلك في كل آن وحين هذا الأمر..".