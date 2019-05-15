لماذا رفض أمير سعودي دخول زوجة أردوغان "قبر الرسول"... تفاصيل مثيرة

وأضاف المغامسي في مقابلة على قناة MBC السعودية: "هذا الرجل (أردوغان) غريب، هو الإنسان أحيانا يحلم بشيء ليس له… ظهر أول أمره محبا للإسلام ولأخوة المسلمين وهو يعلم أن الشعب التركي شعب تغلب عليه العاطفة الدينية وهذا لا يمار فيه أحد وهو متعلق كثيرا بأرض الحرمين".

وكشف المغامسي تفاصيل ما حدث عندما كان أردوغان في زيارة للملكة معتمرا، وقال المغامسي: "كان يأتي أردوغان إلى المملكة معتمرا وزائرا للمسجد النبوي الشريف ويطلب من ولاة الأمر أن يفتحوا له الكعبة وأن يفتحوا له الحجرة، فولاة أمرنا تقديرا لمكانته وتقديرا للشعب التركي ولظاهره الذي يدعو به للإسلام أجابته إلى طلبه".

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​وتابع المغامسي: "… في المرة الأولى طلب الدخول للحجرة النبوية فأذن له وقال لأمير المدينة، آنذاك، أريد أن أدخل زوجتي، ولكن كأن الأمير فطن إلى ذلك وقال إن الأمر الذي عندي من خادم الحرمين، وقتها كان الملك عبد الله، يقول لوحدك فقط فدخل بالفعل وحده إلى قبر الرسول، وطبعا دخل ومعه مصورون يصورونه داخل الحجرة وقع قبيل الانتخابات فأنت عندما تأتي لمرشح دخل الكعبة ودخل الحجرة النبوية فبديهي جدا أن الشعب التركي يحاول أن يفديه لأنهم يرون أنه يمثل الإسلام وكنا نرجو أن يمثل الإسلام.."

وواصل في حديثه عن أردوغان: "ثم آل إليه الحكم ثم تمهل قليلاً حتى يغير نظام الحكم في أن تكون الرئاسة غير ما كانت عليه ولم يعد رئيس الوزراء الآمر الناهي فتوصل إلى هذه دون أن يخرج مخالبه حتى تحقق له الوصول إلى مراده وهو النظام الرئاسي الذي ابتدعه عن طريق حزبه العدالة والتنمية وأصبح القائم بالأمر".