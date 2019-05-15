تسريب من البرلمان الكويتي يكشف سرا عن جابر المبارك

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وكان البرلمان الكويتي قد عقد جلسة حول الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
© AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT
وقام نواب بتسريب كشفين للتصويت على سرية الجلسة والإحالة إلى التشريعية، ويشير التسريب إلى رفض 23 نائباً الإحالة.
وصوت المجلس على طلب الإحالة في جلسة سرية بناء على طلب من وزير العدل فهد العفاسي، ليصبح ثاني استجواب لرئيس الحكومة يحال إلى "التشريعية"، مما يؤكد تماسك الجبهة النيابية الداعمة لهذا التوجه.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح إلى الصحفيين إن "ما يدور بالجلسة هو سري"، مشيرا إلى أن كل ما يخرج من نتائج وأرقام مخالف، وأنه اطلع على بعض النتائج التي نُشرت وغالبيتها غير صحيح.
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