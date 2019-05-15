موقف بين أميرين أمام رجال الأمن داخل الحرم يشغل وسائل التواصل بالسعودية (فيديو)

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موقفا للأمير بدر بن سلطان، نائب أمير مكة، مع أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، خلال إفطار شاركا به مع عدد من رجال الأمن في مكة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تقديم القهوة إلى الأمير بدر بن سلطان قبل تقديمها لأمير مكة، الأمر الذي دفع بنائب أمير مكة إلى وضعها أمام الأمير خالد بن فيصل، مثيرا بذلك استحسان مغردين.
وكتب مغرد: "في مقطع غير مستغرب على أخلاق الأمير بدر بن سلطان وهو يقدم القهوة للأمير خالد الفيصل أثناء تواجدهما في الحرم للإفطار مع رجال الأمن".
وقال أحدهم: "مقطع يدل على أدب الأمير بدر بن سلطان وهو يقدم القهوه للأمير خالد الفيصل في إفطارهم بالمسجد الحرام".
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