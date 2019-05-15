فلسطينيون يتوافدون إلى حدود غزة لإحياء الذكرى الـ 71 لـ"النكبة"

بدأ فلسطينيون، صباح الأربعاء، بالتوافد نحو عدة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية التي تأتي إحياءً للذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة" (مكونة من فصائل فلسطينية)، في بيان لها أمس، الفلسطينيين للمشاركة الكبيرة في مسيرات العودة التي ستنطلق، ظهر اليوم، في "مخيمات العودة" الخمسة المقامة قرب الحدود الشرقية لغزة، إحياء لذكرى النكبة.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن مئات من الفلسطينيين وصلوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مخيمات العودة.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورحيل الاحتلال.
من ناحية أخرى، عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على طول الحدود، ونشر العشرات من القناصة على تلال رملية تقابل مناطق تجمع المتظاهرين.
وذكر شهود عيان لوكالة الخليج 365، أن آليات عسكرية إسرائيلية، تتجول بكثافة على طول الحدود مع غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الجيش كثّف تواجده في المنطقة المحيطة بقطاع غزة تحسبا لتظاهرات اليوم.
وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش أغلق اعتبارا من صباح اليوم، محاور طرق قريبة من السياج الأمني المحيط بغزة.
وأفادت أنه "بقرار من القيادة العسكرية الإسرائيلية تم تخويل قادة كتائب في الجيش، بصلاحية إصدار الأوامر بالشروع في إطلاق النار تجاه المتظاهرين".
ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو/ أيار من كل عام، ذكرى "النكبة"، التي وقعت أحداثها في عام 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة".
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