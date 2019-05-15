إضراب شامل يعمّ غزة واستعدادات للمشاركة بـ"مسيرة العودة"

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

عمّ الإضراب الشامل جميع مدن ومحافظات قطاع غزة، الأربعاء، بالتزامن مع استعدادات الفلسطينيين للمشاركة بمسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، ظهر اليوم، إحياءً للذكرى الـ(71) للنكبة الفلسطينية.

وصباح اليوم، أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذاً لقرار الإضراب، والذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية العُليا للمسيرات (مكوّنة من فصائل فلسطينية)، الخميس الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه: "ندعو جماهير شعبنا للالتزام الكامل بإضراب يوم الأربعاء".

ودعت الشعب الفلسطيني للمشاركة "الحاشدة في مسيرات العودة التي ستنطلق في مخيمات العودة الخمسة، شرقي قطاع غزة، إحياء للذكرى 71 للنكبة".

ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام.

وطالبت الهيئة، في البيان، المتظاهرين المشاركين في المسيرة بـ"الحفاظ على سلميّتها وطابعها الشعبي والجماهيري".

وحذّرت "العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، الأربعاء، إن "مسيرات العودة تمثّل وجها من أوجه النضال المشروع ضد العدو".

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وأضافت الحركة: "كما أسهمت بشكل واضح في تعزيز العمل المشترك، وأن استمرارها لتصبح انتفاضة شاملة هي مهمة وطنية يجب تحقيقها".

ودعت الشعب الفلسطيني للمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق ظهرا، مستكملة "لتكن رسالة واحدة في مواجهة صفقة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن هذه المسيرة تأتي تأكيدا على "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته الوطنية".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مقتضب، وصل الخليج 365 نسخة منه، أمس الثلاثاء: "شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في العودة إلى دياره التي هجرته منها العصابات الصهيونية عام 1948".

وأكد قاسم أن خروج الفلسطينيين في المسيرة "يحسم بشكل قاطع أن تقادم الزمن، لن يوقف مسيرة نضاله ضد الاحتلال، ولن يضعف من إرادته الصلبة التي تقف خلف تمسكه بحقوقه".

ومن المقرر أن تنطلق، ظهر اليوم الأربعاء، مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومنذ نهاية مارس/ آذار 2018، تُنظّم مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.