شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الدفاع» تعلن فتح باب قبول الكليات العسكرية لخريجي الثانوية.. التقديم من هنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق (1440/09/14هـ).
ودعت اللجنة الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1440هـ) التابعة لوزارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
وأشارت إلى أن الطالب يستطيع التسجيل دون انتظار خروج نتائج اختبارات (القدرات، التحصيلي، الكفايات)، حيث إن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص، مشددة على أن اختبار (الكفايات) شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.
التقديم عبر بوابة القبول الموحد من هنا
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