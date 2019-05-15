شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «التقاعد» بشأن موعد صرف معاش الشهر الجاري وبدل غلاء المعيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لتكون يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019م.

وذكرت المؤسسة أن هذا التقديم يأتي انطلاقاً من حرصها الدائم على مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم.

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وأوضحت أنه بداية من الشهر الجاري سيتم صرف المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي وهي الفترة التي نصت عليها الأوامر الملكية الكريمة لاستمرار صرف بدل غلاء المعيشة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مؤسسة التقاعد على توفير أفضل مستويات الخدمة لعملائها من خلال تسهيل وتسريع عملية الصرف، وتلافي التأخير الذي كان ينتج عن إيداع المعاش التقاعدي في إيداع منفصل عن إيداع بدل غلاء المعيشة.

يذكر أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام “تحويل صرف سريع”، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.