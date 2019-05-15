مفاجآت "زين" في "الروضان" مُستمرة يومياً

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عشّاق كرة القدم في دورة الروضان

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار مفاجآتها اليومية في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، وذلك ضمن رعايتها الماسية للنسخة الـ 40 من الدورة للسنة الرابعة على التوالي، والتي تأتي تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذا الحدث الرياضي الرمضاني الأضخم من نوعه للسنة الرابعة على التوالي يأتي في إطار إيمانها البالغ بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم زين بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال دعمها المُباشر لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وفي مقدّمتها دورة الروضان التي تحتل مكانة كبيرة في قلب الجمهور الكويتي ومُحبّي كرة القدم في الخليج.

وبينت زين أن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تُعتبر الحدث الأبرز على الساحة الرياضية المحلية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يترقبها جمهور ومحبي رياضة كرة القدم في الكويت والخليج بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية واستضافة أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي، وتستضيف الدورة هذا العام كل من النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإيفواري ديدييه دروغبا، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وأوضحت الشركة أنها متواجدة في دورة الروضان بشكل يومي من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات، وتقدّم مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تتضمن ألعاب تفاعلية جديدة كلّياً يومياً، هذا بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات زين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيّمة على الجماهير، وغيرها الكثير.

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يذكر أن دورة الروضان لا ينظر لها على أنها دورة لكرة القدم يجرى منافساتها بين الفرق المشاركة من المؤسسات والشركات فحسب، بل باتت واحدة من أشهر الأعراس الرياضية على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك نظرا لحجم المشاركة المتميزة لعدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم.

وتعطي زين المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، ليس في شهر رمضان فقط، بل على مدار العام، حيث تعتبر الشركة قطاعي الشباب والرياضة ركناً أصيلاً في التزاماتها الاجتماعية ضمن حملتها الرمضانية " زين الشهور ".

وإذ أكدت الشركة أنها تؤمن بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فإنها من جانبها تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية العديد من الأبطال الكويتيين، الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.