الان تتابع ما هي أسباب تعرض إيجي بيست للحجب في كل دول العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

تعرض موقع إيجي بست لعرض الأفلام والمسلسلات والبرامج مجاناً، للحجب، داخل مصر، ضمن عدد من المواقع التي تم حجبها خلال الفترة الأخيرة، بحجة حقوق النشر للجهات المنتجة لتلك الأعمال.

بينما حاول بعض النشطاء الدخول الى الموقع EgyBest إيجي بست من خلال موقع ربت اوتغيير الـ vpn للوصول الى الموقع، ولكن تبين ان الموقع اعلن النهاية في كل دول العالم.

وجرى حجب الموقع الأشهر لعرض الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية المدبلجة والمترجمة، فضلاً عن مسلسلات رمضان 2019 الحصرية، مع عدد آخر من المواقع أبرزها، سيما فور أب، عرب ليونز، شاهد فور أب، أكوام، شاهد فور يو، عرب سيد، موفيز لاند، مزيكا توداي، وهي من أشهر المواقع التي تقوم بعرض المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية بالمجان.

ونشر الموقع بيانا أوضح فيه ملابسات قرار حجب الموقع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “الأمر أكبر من الحجب في مصر.. نعتذر لكم بشدة ونشكر لكم على كل شيء”.

وأفاد نقاد فنيون واقتصاديون أن قرار حجب موقع إيجي بست بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض مسلسلات رمضان 2019، جاء في سياق دعم شزكات الإنتاج الفني التي تتبع لأجهزة المخابرات المصرية التي نجحت في فرض سيطرتها على مسلسلات الدراما المصرية.

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وبحسب تصريحات النقاد أن شركة إعلام المصريين التي تعود ملكيتها للمخابرات المصرية العامة قامت بحظر عرض مسلسلاتها البالغ عددها 15 مسلسل التي تحتكرها بشكل حصري عبر اليوتيوب، أو عبر موقعها الإلكتروني، وقامت بإطلاق تطبيق خاص بها ليتم عرض المسلسلات التي انتجتها مقابل الاشتراك بمبلغ مالي.

وجاء الإعلان عن إغلاق الموقع، بعد أيام من تدشين منصة Watch iT التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “إعلام المصريين”، التابعة للمخابرات العامة، والتي أعلنت عن احتكارها عرض 15 مسلسلاً إلى جانب مواد إعلامية تنتجها الشركة.

وأثار خبر حجب موقع EgyBest إيجي بست ضجة كبيرة عبر الإنترنت، خاصة لأنه يحظى بملايين المتابعين، وبالتزامن مع عرض مسلسلات السباق الرمضاني الحالي بجودة HD ، وبالمجان عبر البوابة الالكترونية.

وتصدر هاشتاج #egybest ، قائمة الأكثر تداولا، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من إعلان حجب الموقع، وانتقد أغلب المتابعين قرار حجب الموقع الذي يتيح مشاهدة المحتوى بجودة عالية وبالمجان.

ولم يكن توقف عرض الموقع هو الأول، فقد سبق أن تعرض للحجب لفترات مختلفة ولكنه عاد للظهور مرة أخرى، ولكن يبدو أن هذه المرة هي الأخيرة، كما أعلن المسؤولين عن الموقع.