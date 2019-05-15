دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تقدم هاتف OnePlus 7 Pro 5G حصرياً في المملكة المتحدة وفنلندا ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها المميز OnePlus 7 Pro 5G حصرياً لشركات محمول محددة في كلاً من المملكة المتحدة وفنلندا.

أعلنت وان بلس للمرة الأولى عن هاتفها المميز بتقنية الإتصال بشبكات الجيل الخامس في فعاليات مؤتمر MWC الذي أقيم في بداية هذا العام، ومن جديد ينطلق الهاتف بعنوان OnePlus 7 Pro 5G مع تصميم ومواصفات OnePlus 7 Pro، على أن يتوفر حصرياً في شركات EE في المملكة المتحدة، وElisa في فنلندا.

من جانب أخر لم تستعرض شركة وان بلس في مؤتمرها الذي أقيم بالأمس سعر هاتف OnePlus 7 Pro 5G أو موعد توفره في الأسواق، إلا أن أحد المميزات المؤكدة لهذا الإصدار في رقاقة معالج Snapdragon 855 مع شريحة مودم Snapdragon X50 5G مع Qualcomm RF.

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ولقد أكدت شركة المحمول EE على أن هاتف OnePlus 7 Pro 5G سيدعم المستخدمين في العاصمة لندن مع 3 مدن أخرى في المملكة المتحدة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث تشمل المدن الأخرى كلاً من كارديف، إدنبره وبلفاست وأيضاً برمنغهام ومانشستر، على أن تتوسع شركة EE في مدن أخرى لاحقاً منها غلاسكو، نيوكاسل، ليفربول، ليدز، هال، شيفيلد، نوتنغهام، ليستر، وأيضاً كوفنتري وبريستول.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تقدم هاتف OnePlus 7 Pro 5G حصرياً في المملكة المتحدة وفنلندا ظهر على التقنية بلا حدود.