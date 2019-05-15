دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت ترسل تحديثًا لنسخ ويندوز القديمة لمنع برمجية خبيثة تشبه WannaCry

قامت مايكروسوفت بإرسال تحديثات جديدة للنسخ القديمة من أنظمة ويندوز لتفادي وقوع المستخدمين في شرك برمجية خبيثة تطالبهم بدفع الفدية مثلما تفعل برمجية WannaCry التي ظهرت في 2017 وسبب الكثير من الأزمات، وذلك بالرغم من انتهاء الدعم لتلك الأنظمة.

وشملت التحديثات الأمنية نظام ويندوز نسخة سيرفر 2003، نسخة سيرفر 2008 R2، ونسخة سيرفر 2008، بالإضافة إلى نسخة XP، وويندوز 7. والتي كانت الشركة قد أنهت الدعم لبعضها من سنوات طويلة لتكسر الآن عاداتها بعدم إرسال أي تحديث لنظام بعد انتهاء الدعم.

وتقول مايكروسوفت أن البرمجية الخبيثة مثل الفايروسات المعروفة “الدودة” بحيث تنتقل بين جهاز إلى أخر بطريقة سريعة وكما كان يحدث مع برمجية WannaCry.

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كانت الشركة قد أرسلت التحديثات الأمنية سريعًا للمستخدمين للأنظمة القديمة، لكن باستثناء مستخدمو XP حيث سيكون عليهم تحميل باتش التحديث بشكل يدوي من الموقع.

الجدير بالذكر أن نسختي ويندوز 10 وويندوز 8 لم تصلهما المشاكل، لذلك على المستخدمين الشعور بالراحة حاليًا.

التدوينة مايكروسوفت ترسل تحديثًا لنسخ ويندوز القديمة لمنع برمجية خبيثة تشبه WannaCry ظهرت أولاً على عالم التقنية.