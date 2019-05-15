دبي - بواسطة محمد فارس © ناسا تؤكد تعرض القمر للزلازل ناسا تؤكد تعرض القمر للزلازل

(مصراوي):

أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن القمر "تقلص" على مدار مئات الملايين من السنين، لافتة إلى أنه يتعرض أيضا للزلازل.

وأوضح العلماء في "ناسا"، استنادًا إلى تحليل جديد لهزات أرضية قمرية تم تسجيلها في رحلات فضائية سابقة، أن حجم القمر تقلص بنحو 150 قدما (50 مترًا) خلال مئات الملايين من السنين.

وأشارت "ناسا" إلى وجود "تجاعيد" على سطح القمر، تشبه التجاعيد التي تظهر على حبة العنب عندما تصغر وتتحول إلى زبيب.

وأضافت أن هذه التجاعيد تظهر على شكل قشرة هشة على سطح القمر، ومع الوقت، يندفع جزء من تلك القشرة باتجاه الجزء المجاور، مما يؤدي إلى تحريكه.

ونجحت بعثات الفضاء التي اتجهت إلى القمر، "أبولو" 11 و12 و14 و15، في تسجيل بعض الحركات الزلزالية على القمر وتحديد قوتها.

وتم تسجيل 28 زلزالاً قمريًا بين عامي 1969 و1977، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

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وتتبع الباحثون الذين يدرسون بيانات الزلازل القمرية، موقع بعضها ليجدوا أنها في التلال، التي تكونت على سطح القمر في فترة قريبة نسبيًا، بالمعايير الجيولوجية، نتيجة الانكماش المستمر للقمر، مع انخفاض درجات حرارة طبقاته الداخلية.

وقال العالم بمعهد سميثسونيان، توماس ووترز: "يعني هذا أن القمر تمكن من أن يظل نشطا زلزاليا لمدة 4.51 مليار عام".

وتحدث الأنشطة الزلزالية على كوكب الأرض نتيجة طبقاته الداخلية الساخنة، أما القمر الذي يدور حول الأرض على مسافة نحو 385 ألف كلم، فيبلغ قطره نحو 3475 كلم، أي أعلى قليلا من ربع قطر الأرض.

وأظهرت صور التقطها مستكشف القمر المداري، أن القمر انكمش تدريجيا مع انخفاض درجات حرارة طبقاته الداخلية، ونتيجة لذلك ظهرت على سطحه تصدعات صغيرة.

وتأتي هذه البيانات الجديدة، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الكونغرس، زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء (ناسا) العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار من أجل الوفاء بالهدف المعجل بعودة الأميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.

وسترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دولار.