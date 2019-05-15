شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ودمشق: أمريكا اختلقت أزمة الوقود فى سوريا للتأثير على اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التنسيق الروسى - السورى، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، اختلقت مع الدول الحليفة لها، أزمة الوقود فى سوريا، للتأثير سلبا على اقتصادها.

وقال المركز فى بيان مشترك، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "أزمة الوقود التى اختلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، تهدف بشكل مصطنع، إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السورى".

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ودعت روسيا وسوريا، الجانب الأمريكى، إلى إغلاق مخيم "الركبان" للاجئين بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع بات مأساويا وحرجا هناك.

وأضاف البيان، أن "مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها، السيطرة على الأراضى السورية، بما فى ذلك مخيما "الركبان" و"الهول" للاجئين، تفتقد للفكر السليم، لأن هذا، يطيل من النزاع فى سوريا، ويزيد من انتشار الجريمة ويعيق عودة السوريين إلى ديارهم وإعادة الحياة السلمية فى البلاد".