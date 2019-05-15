شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ 6 محطات شحن للسيارات الكهربائية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشف الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة نجيب النعيم؛ عن بدء الشركة في إنشاء 6 محطات لشواحن السيارات الكهربائية في المملكة.
ورجح النعيم أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتا إلى أن الشركة تلقت مجموعة استفسارات حول محطات الشحن الكهربائية وكيفية بنائها وتجهيزها من مؤسسات حكومية وشركات منذ مطلع العام الجاري – وفقا لـ”الاقتصادية” -.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنشاء البنية التحتية لعدة مشاريع سكنية ومحطات عامة، متوقعا البدء في مشروعين في مدينة الرياض خلال الربع الأخير من هذا العام إضافة إلى ثلاثة مشاريع في المنطقة الغربية في مكة وجدة لمجمع فنادق ولوكلاء سيارات في المنطقة الشرقية.
وكانت الشركة الفرنسية أعلنت في أكتوبر الماضي، انتهاء مشروع تركيب أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمملكة.
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