شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة قُبيل السحور .. دهس امرأة وطفل في الليث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الليث:

توفيت معلمة وأُصيب طفلٌ جراء حادث دهسٍ، صباح اليوم، قُبيل موعد السحور، أثناء مرورهما بأحد شوارع محافظة الليث.

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وتعود التفاصيل إلى أن معلمة تعرّضت لحادث دهسٍ هي وطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، أثناء مرورهما في أحد الشوارع المتقاطعة مع طريق عكرمة بالليث.

وقالت مصادر إن الشاب الذي تسبب في حادثة الدهس، يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث كان يقود مركبة من نوع “هيونداي” وفُوجئ بالمرأة والطفل وهما يقطعان الشارع، ما نتج عنه وفاة المرأة على الفور، وإصابة الطفل بإصاباتٍ وُصفت بالطفيفة أُدخل على إثرها إلى مستشفى الليث العام.

باشر الحادث مرور الليث، فيما تولى الهلال الأحمر نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وإيداع المرأة المتوفاة في ثلاجة الموتى بمستشفى الليث، تمهيداً لاستكمال إجراءات الدفن، بعد انتهاء التحقيقات.