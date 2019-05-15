شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الصراصير تنتشر في سوق السمك بينبع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ينبع أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن في محافظة ينبع، غياب النظافة وانتشار الصراصير في سوق السمك بالمحافظة والمعروف باسم “البنقلة”، إلى جانب العمالة الوافدة المنتشرة بالسوق. وأوضح الفيديو ضعف تطبيق الاشتراطات الصحية بالسوق، وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، حيث يفتقر السوق إلى الأوضاع الصحية الملائمة. وطالَبَ موثق الفيديو بتفعيل الدور الرقابي من الجهات المعنية على سوق الأسماك بالمحافظة، وضرورة محاسبة القائمين عليه، كما طالَبَ بالتقيد بالاشتراطات الصحية وارتداء العمالة زيًّا موحدًا خاصًّا بهم وقت العمل. Advertisements

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