شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معونة رمضان في حسابات المستفيدين.. تعرّف على قيمتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، معونة رمضان في حسابات المستفيدين، بعد أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها والبالغ قيمتها 1.8 مليار ريال.
الجدير بالذكر أنه سيتم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال للعائل، و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع معونة رمضان في حسابات المستفيدين.. تعرّف على قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.