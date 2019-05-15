شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع معونة رمضان في حسابات المستفيدين.. تعرّف على قيمتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، معونة رمضان في حسابات المستفيدين، بعد أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرفها والبالغ قيمتها 1.8 مليار ريال.

الجدير بالذكر أنه سيتم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال للعائل، و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة.