انت الان تتابع العثور على جثة طفل مختفي في البحر الصغير بالدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جثة

عثر أهالي قرية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على جثمان طفل يدعى "أحمد أنور العدل"، 5 سنوات، يطفو على مياه البحر الصغير، إذ وجدوا جثته تطفو على المياه مسجى على وجهه، وانتشل الأهالي الجثمان وهرعوا به إلى مستشفى دكرنس العام، وتعرفت عليه أسرته، وجار استدعاء النيابة والتحفظ على جثة الطفل في ثلاجة المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة طفل صغير في مياه البحر الصغير.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد أنور"، 5 سنوات، مقيم بشارع المعهد الديني بندر دكرنس، مُبلغ باختفائه منذ يومين، حيث كان يلعب أمام منزله كرة قدم مع رفاقه وأبناء الجيران، ثم اختفى.وكانت أسرة الطفل قد أعلنت عن اختفائه من أمام المنزل،

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