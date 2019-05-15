السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر

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صورة أرشيفية

خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الوزارة إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.

وبالنسبة لاستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين يتم من خلال (هذا الرابط). وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وتجسد الدور

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