انت الان تتابع انفجار يستهدف محلا للمشروبات الكحولية في بغداد (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة من محل الكحوليات

استهدف محل لبيع المشروبات الكحولية قرب ساحة عقبة بن نافع في منطقة الكرداة وسط بغداد بعبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، إذ سمع دوي انفجار قوي جراء الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في بغداد ومناطق أخرى في العراق، بحسب "روسيا اليوم". وفي مثل هذا اليوم من عام 2013، قُتل 12 شخصا في هجوم شنه مسلحون استهدف أصحاب محلات لبيع المشروبات الكحولية في منطقة زيونة شرق العاصمة بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن أربع سيارات رباعية الدفع وصلت إلى زيونة وترجل منها مسلحون دخلوا محلات بيع المشروبات الكحولية، وفتحوا نيران أسلحتهم على من فيها.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع بعدما تمكن المسلحون من مهاجمة نقطة تفتيش للشرطة قرب موقع الحادث، وقاموا بتقييد أيدي عناصر الأمن الموجودين عندها من دون أن يلحقوا بهم أي أذى. وأفادت مصادر أخرى بأن عدد المحلات المستهدفة بلغ خمسة وبأن المسلحين لاذوا بالفرار بعد العملية. وغالبًا ما يتعرض أصحاب بيع المشروبات