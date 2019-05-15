السعودية.. الموافقة رسميا على "نظام الإقامة المميزة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة المميزة، والذي يتيح الفرصة للراغبين بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتمتع بالعديد من المميزات والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم. ويهدف النظام الجديد إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة. ووفقا للمعلومات، سيتم ذلك طبقا لرسوم يدفعها الراغب في الإقامة الدائمة أو المؤقتة، بموجب شروط يلتزم بها، وهي جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل السعودية فعليه أن يمتلك إقامة قانونية، وسجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. اقرأ أيضاً : تعرف على شروط الإقامة المميزة التي تلغي "نظام الكفيل" في السعودية ويستثني النظام امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية

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. وينقسم المشروع إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة. وتمنح الإقامة صاحبها عددا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، إذ سيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، ويمنح النظام المقيم مزايا عدة، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، وغير ذلك. ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة، تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة. وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.