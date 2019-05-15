كركوك العراقية تمنع "البرمودا".. وعاصفة انتقادات "شبابية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter جانب من الاعتقالات في شوارع كركوك

وجاء في وثيقة صادرة عن مديرية شرطة كركوك، موقعة من قائد الشرطة، علي كمال عبدالرازق: "تمنع حركة الدراجات النارية (ما عدا الدليفري) من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا".

وأضافت الوثيقة: "يمنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الأماكن العامة (برمودا)".

وأشارت الوثيقة إلى "مراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب، للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي لاتخاذ ما يلزم".

Advertisements

وقال الناطق باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل، في تصريحات صحفية، إن ”لبس الشورت أو البرمودا ممنوع في كركوك وكل من يخالف سوف يحاسبه القانون“ مضيفا أن ”المنع جاء وفق أوامر من قيادة العمليات المشتركة"، وفقا لموقع "إرم نيوز".

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للقوات الأمنية أثناء اعتقالها عددًا من الشباب، ووضعهم في مركبات الأمن بسبب ارتدائهم “الشورت”.

وجاءت التعليقات ما بين ساخرة وغاضبة، وانتقدت القرارات التي وصفتها "بالغريبة"، داعية الشرطة للالتفات للأمور الأمنية الأهم في المدينة.