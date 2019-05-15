شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: اتفاق المجلس العسكرى والمعارضة يضع السودان على طريق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، باتفاق المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، مؤكدا أن هذا الاتفاق سوف يكون له دورا كبيرا فى استقرار وتعافى دولة السودان خلال الفترة المقبلة.

وقال أنور قرقاش "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعا للاستبشار، الاتفاق بين المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافى بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

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يذكر أن المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، وقوى الحرية والتغيير، قد أنهيا الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تخصص الستة أشهر الأولى منها للتوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب فى أرجاء البلاد، بالإضافة إلى الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعى من 300 عضو تخصص فيها نسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولكن بالتشاور مع المجلس السيادى وقوى الحرية والتغيير.