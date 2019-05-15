شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد السعودية" تتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، اليوم، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط فى الرياح السطحية قد تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة بدر الجنوب و حبونا، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة نجران، من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.