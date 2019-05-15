"لم يكن رجلا وسترته كثيرا"... ممثلة مصرية تكشف أسباب طلاقها (فيديو)

وقالت سمية في الإعلان الترويجي لحلقتها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد.. وكتر القسوة يعلم الجفا".

وأعلنت قناة "القاهرة والناس" أن اللقاء مع سمية الخشاب سيذاع على حلقتين وسيتم عرضهما خلال يومي الـ10 و11 من شهر رمضان، أي يومي الأربعاء والخميس.

وكذبت سمية التصريحات التي أدلى بها سعد، حول سرقتها لشقته وخداعه، وقالت إنها رفضت نقل ملكية الشقة، لأنها هي التي قامت بدفع ثمنها، وتابعت: "يعني أنا أدفع وأديهاله ليه؟ هبلة؟".

وفي "البرومو" أكدت سمية أنها ستكشف الكثير من الأشياء، التي كان يخاف سعد من البوح بها. وقالت "إن الرجل الذي يتهم طليقته بكل هذه الاتهامات الكاذبة ،لا يكون رجلا بمعنى الكلمة".

وكان المطرب أحمد سعد ظهر في حلقة سابقة من نفس البرنامج، وهاجم طليقته وأكد أنه تعرض منها "للخيانة والخداع".

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وأوضح أنه من اتخذ قرار تطليقها غيابيا، نافيا ما صرحت به من قبل سمية بأنها أقامت دعوى قضائية عليه طالبة الطلاق.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" حول الحلقتين مع برنامج "شيخ الحارة": "ردي سيكون بمستندات موثقة وشهود وحقائق وستفجر خلال الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وأنها بعد مشاهدتها واتهامها من خلال البرنامج طلبت حق الرد.. لم أتخيل ما قاله، لكنه قام بالتجاوز في حقي كثيرا، وإنني استوليت على لحن أغنية "قلبي يا ناس" وكتبتها باسمي وسجلتها في الشهر العقاري دون علمه، وكل هذا كذبا بينا".

وأضافت: "اتهمني أحمد بالكثير بدون أي وجه حق أو دليل أو وقائع أو مستند.. جرح في سمعتي بالكثير.. وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وشعبية.. وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة".

وتابعت: "سامحت أحمد على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة".

وأعلن سعد انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح 28 مارس/ آذار الماضي. ومنذ هذا الإعلان وهناك تلاسن بين الطرفين لم ينته بعد.