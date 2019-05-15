مصر تدشن أعرض جسر في العالم يبلغ 67 مترا

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح جسر "تحيا مصر" ومحور "روض الفرج"، والذي يعد ضمن أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل في مصر، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأعلنت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، أن جسر تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبري ملجم في العالم، بإجمالي عرض 67.36، وتم توثيق هذا الإعلان في لافتة وضعت في المدخل الأمامي للجسر، والذي افتتحه الرئيس السيسي، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجسر تم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفذته شركة المقاولون العرب، واستغرق بناؤه 4 سنوات، أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا.