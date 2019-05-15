الجوازات توضح أهم شروط سفر المواطنين لدول عربية أو أوروبية

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت المديرية العامة للجوازات على أهمية التأكد من المدة المتبقية في الجواز قبل السفر إلى خارج البلاد سواء للدول العربية أو الأجنبية.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و 6 أشهر للدول الأخرى”.