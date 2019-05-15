العمل تطالب أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بهذا الإجراء لقبولهم بالرعاية النهارية

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة من الذين ليس لديهم نِسب ذكاء محددة مراجعة المستشفيات الحكومية أو الأهلية المعتمدة على البوابة الإلكترونية للوزارة أو مراجعة وحدات الخدمات المساندة التابعة للوزارة لتحديد نسبة الذكاء، تمهيدًا للنظر في إجراءات قبولهم بمراكز الرعاية النهارية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، وأتاحت للراغبين في الالتحاق بالمراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.